Предупреждения о гигантских долгах повергли в ужас жителей Петрозаводска

Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.
В Петрозаводске жильцы ряда домов получили от «Комплексного расчетного центра Петрозаводска» предупреждения, в которых содержалась информация о крупных долгах хозяев квартир. Речь в квитках шла о десятках тысяч рублей. «КРЦ» требовал заплатить по долгам и грозил санкциями. Получатели квитанций были шокированы.
Вскоре представители «КРЦ» заявили, что рассылка была обусловлена программным сбоем и является ошибкой. На предприятии пообещали провести внутреннюю проверку.
Подробности — в тексте «Столицы на Онего».
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