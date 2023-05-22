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Предварительное голосование «Единой России» проходит в Сегежском районе Карелии

Новости. Политика
17:02, 27 Мая 2023

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По его итогам партия выдвинет кандидатов на выборы в Совет Сегежского муниципального округа.

Среди тех, кто принимает участие в праймериз в качестве кандидата, директор «Центра помощи детям № 5», действующий депутат Совета Сегежского городского поселения Ирина Платова.

«В этом году нас ждет особо ответственная избирательная кампания, поскольку было принято важное решение – о преобразовании района в муниципальный округ. Какие плюсы это дает? Устраняется дублирование полномочий района и поселения, будет работать принцип «одного окна», будет единый бюджет. Это, считаю, позволит местной власти оперативнее принимать решения по актуальным для жителей проблемам. Кроме того, появляется больше возможностей для развития и Сегежи, и всего района.

В том числе предусмотрена дополнительная помощь из регионального бюджета на решение вопросов местного значения. Но, конечно, есть и понимание, что возрастает ответственность местной власти. И еще более
важным в связи с этим становится формирование компетентной команды, умеющей работать слаженно и четко. Полагаю, что мой опыт как действующего депутата будет полезен и вместе с жителями мы сможем реализовать еще больше значимых для города инициатив», - отметила Ирина Платова.

Директор ЧООП «Северный легион» из Сегежи Ольга Максимова в предварительном голосовании участвует впервые.

«Решила принять участие как кандидат, потому что мне не все равно, как будут развиваться наш город и наш район. Уверена, что нам надо активнее использовать те возможности, которые появились, например, в связи с включением района в Арктическую зону. В том числе – для поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры: дорожной, социальной. Праймериз как открытая и конкурентная процедура привлекают активных людей, у которых есть идеи, силы и желание работать на благо города и района. Я себя отношу к таким людям и надеюсь на поддержку жителей», - пояснила Ольга Максимова.



Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Карелии проходит с 26 по 28 мая в электронном виде на сайте pg.er.ru. Голосовать могут граждане, зарегистрированные в качестве избирателей в тех округах, где состоятся муниципальные выборы.

Чтобы зарегистрироваться в качестве выборщика нужно было обратиться в оргкомитет соответствующего муниципального района. По результатам праймериз партия выдвинет кандидатов на муниципальные выборы в сентябре этого года.

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