Прекрасные девушки в Петрозаводске соревновались в поднятии штанги весом больше 100 кг (ФОТО)

В Петрозаводске прошли республиканские соревнования по пауэрлифтингу - Кубок и Первенство Карелии.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, в минувшее воскресенье, 24 октября, в водноспортивном центре «Акватика» прошли республиканские соревнования по пауэрлифтингу — Кубок и Первенство Карелии, в которых приняли участие 25 спортсменов из Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы и Костомукши.

В поднятии штанги соревновались как представительницы прекрасного пола, так и сильная половина человечества.

Прекрасные девушки поднимали штанги весом 100 кг и более.

«Спортсмен из Петрозаводска Дмитрий Калачев в становой тяге поднял 306,5 кг. Однако затем был подан протест, и жюри не засчитало результат. Лучшим в становой тяге остался результат Михаила Бармина — 306 кг. На сегодняшний день это рекорд Карелии!» — сообщается в паблике ЦСП.