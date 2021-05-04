Премьер-министр Александр Чепик рассказал, чем похожи Кузбасс и Карелия

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик выступил с поздравлением, адресованным жителям Кузбасса.

Текст поздравления опубликован на сайте «Вести Кузбасс».

«Искренне поздравляю вас с трёхсотлетием с начала промышленного освоения региона. Кузбасс и Карелия далеки друг от друга территориально, но сегодня нас связывает не только соглашение о сотрудничестве и торгово-экономические связи. Нам близко и понятно ваше ощущение значимого праздника — трёхсотлетнего юбилея. В прошлом году Карелия отмечала столетие своего образования. Мы долго готовились к этому событию — и сегодня наша республика изменилась к лучшему», — заявил Чепик.

Он также выразил надежду, что «в Кузбассе также возводятся новые социальные объекты, строятся дороги и мосты, преображаются города и посёлки».

«Есть ещё одна особенность, связывающая жителей Карелии и Кузбасса — это люди с особенной закалкой, целеустремлённые труженики, любящие свою малую родину и готовые на многое для её процветания», — сказал Александр Чепик.

Ранее сообщалось, как Чепик призывал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.