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Премьер-министр Александр Чепик рассказал, чем похожи Кузбасс и Карелия

Новости. Политика
10:35, 05 Мая 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии
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Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик выступил с поздравлением, адресованным жителям Кузбасса.

Текст поздравления опубликован на сайте «Вести Кузбасс».

«Искренне поздравляю вас с трёхсотлетием с начала промышленного освоения региона. Кузбасс и Карелия далеки друг от друга территориально, но сегодня нас связывает не только соглашение о сотрудничестве и торгово-экономические связи. Нам близко и понятно ваше ощущение значимого праздника — трёхсотлетнего юбилея. В прошлом году Карелия отмечала столетие своего образования. Мы долго готовились к этому событию — и сегодня наша республика изменилась к лучшему», — заявил Чепик.

Он также выразил надежду, что «в Кузбассе также возводятся новые социальные объекты, строятся дороги и мосты, преображаются города и посёлки».

«Есть ещё одна особенность, связывающая жителей Карелии и Кузбасса — это люди с особенной закалкой, целеустремлённые труженики, любящие свою малую родину и готовые на многое для её процветания», — сказал Александр Чепик.

Ранее сообщалось, как Чепик призывал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.

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Комментарии

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Вася
2021-05-05 11:15:48
Смешно?
Вася
2021-05-05 11:12:46
Так и усе и было, угу.:-)
Вася
2021-05-05 11:12:21
Сколько можно смешить народ
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