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Премьер-министр правительства Карелии проверил, как идет строительство на западе республики

Новости. Общество
16:19, 03 Июля 2023
фото: Правительство Карелии

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Александр Чепик посетил Суоярви, отметив, что масштабное строительство в городе идет по намеченному графику.

В ходе рабочей поездки в Суоярви глава правительства Карелии Александр Чепик проверил ход строительных работ, которые продолжаются в городе.

На десяти улицах Суоярви идет замена изношенных теплосетей. До конца лета планируется обновить практически 9 километров  теплотрассы, то есть, почти все сети, что есть в городе. Параллельно на участках совместной прокладки меняются и сети водоснабжения.

Подобный масштабный ремонт коммунальных сетей совершается впервые в истории города. Из Фонда национального благосостояния на него выделены 204 миллиона рублей.

«Будем и дальше решать коммунальные проблемы в Суоярви, чтобы в будущем избегать повторения чрезвычайных ситуаций!» — отметил Александр Чепик.

Идет и строительство новой школы на 330 мест на улице Победы. На следующей неделе строители планируют приступить к кровельным работам, а затем начать отделку. Открытие школы намечено к 1 сентября 2024 года.

«Важно, чтобы молодежь отсюда не уезжала. И это вопрос номер один, мы должны не только выделять материальную базу для наших учебных заведений, но и через подготовку преподавателей и использование современного оборудования мы должны поднять качество подготовки выпускников, чтобы дети наши гарантировано поступали в высшие учебные заведения и дальше оставались жить в городе Суоярви», — отметил Премьер-министр особое значение этой стройки для города.

Кроме того, до конца 2024 года планируется расселение домов в Суоярвском округе, признанных аварийными до 2017 года. Благоустроенное жилье или компенсацию уже получили 578 семей, еще 324 квартиры предусмотрены в новостройках. Одна из них — 145-квартрный дом на улице Октябрьской — уже введена в эксплуатацию.  Второй дом достраивается на улице Первомайской, его планируется сдать осенью 2023 года.

«Все обязательства по расселению государство выполнит. В  рамках этой программы в Суоярви расселяется порядка 1 000  квартир,  в следующем этапе их 1200, то есть, объем работы примерно такой же. Здесь  должны появиться  многоквартирные дома, индивидуальные дома, парки и все необходимое для комфортной жизни горожан, — прокомментировал заместитель Главы Карелии. — Это серьезные большие инвестиции, они уже сделаны, и они колоссальные. Город меняется, и люди должны это почувствовать».

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