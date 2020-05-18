Премьер-министр России поручил наладить работу портала "Госуслуг"

Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу портала госуслуг для подачи заявлений на пособия на детей, обеспечить готовность к выплатам с 1 июня.

"Прошу министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на постоянной основе контролировать бесперебойность работы портала государственных услуг, через который граждане подают заявления на эти выплаты", – сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Он также поручил главе Минтруда обеспечить оперативную обработку заявлений и готовность к выплатам с 1 июня, пишет издание "РИА Новости".



Премьер-министр напомнил, что на единовременную выплату уже подано более 7,5 миллиона заявок на 10,7 миллиона детей.