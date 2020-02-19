Премьер-министр запретил гражданам Китая въезд в Россию

Постановление о временной приостановке въезда жителей КНР начнет действовать с 20 февраля.

Вводимое ограничение на въезд в Россию для граждан Китая не коснется транзитных пассажиров, пишет ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке въезда граждан КНР, прибывающих с целями осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.



По состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.

Напомним, коронавивирусную инфекцию у китайского студента Петрозаводской консерватории, который две недели провел в изоляторе Республиканской инфекционной больницы, не обнаружили.

Ранее в Петрозаводске 17 февраля в инфекционную больницу была доставлена бригада скорой помощи, сотрудников которой заподозрили в контакте с больным коронавирусом.