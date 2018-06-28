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Новости. Общество
10:43, 28 Июня 2018
фото: ПетрГУ

Преподаватель из Петрозаводска победил в конкурсе в "ВКонтакте" и получит 120 тысяч рублей

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Старший преподаватель кафедры информатики и математического обеспечения, замдиректора Института математики и информационных технологий ПетрГУ Александр Бородин стал победителем конкурса для авторов курсов по основам программирования VK Fellowship.

Об этом сообщается на сайте вуза.

"Для участия в конкурсе было подано 85 заявлений. 61 участник смог решить раунд задач по программированию на платформе Codeforces, 37 из них  вышли на этап экспертной оценки. По итогам конкурсного отбора VK Fellowship победителями стали 15 человек из 11 регионов России", - отмечают в университете.

По условиям конкурса, каждый победитель получает именную стипендию в размере 120 тысяч рублей.

Конкурс на получение стипендии для преподавателей по программированию VK Fellowship проводится в социальной сети "ВКонтакте". Его целью является поддержка инициатив преподавателей российских школ, вузов и учреждений дополнительного образования по ведению авторских образовательных курсов по основам программирования. 

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