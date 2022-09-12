Преподаватель музыкальной школы № 1 в Петрозаводске стала лауреатом международного конкурса

Елена Блинникова одержала победу в номинации «Мастер-виртуоз — 2022» на международном педагогическом конкурсе «Признание».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, на III Международном профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Признание–2022», где принимали участие преподаватели различных учреждений, от детских садов до вузов, лауреатом в одной из номинаций стала петрозаводчанка Елена Блинникова.

Елена Блинникова преподает академический вокал в Детской музыкальной школе № 1 им. Г. Синисало.

По решению жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели культуры России, она удостоилась диплома лауреата I степени в номинации «Мастер виртуоз–2022» для педагогов-исполнителей.