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Преподаватель вуза попросила Путина создать им профессиональный праздник

Новости. Общество
20:40, 04 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин заявил, что стоит подумать и посоветоваться с профессиональным сообществом о создании праздника преподавателей высшей школы.

На встрече с представителями общественности в Череповце одна из ее участниц предложила создать профессиональный праздник преподавателей высшей школы, пишет РИА Новости.

"Это очень благородная, важная миссия, без всякого преувеличения говорю, имея в виду важность науки и образования. Поддержка статуса людей, которые добиваются больших, нужных для народа и страны результатов - крайне важные вещи. По поводу еще одного праздника профессионального подумаем, посоветуемся с сообществом профессиональным", - сказал Путин.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-02-04 22:15:22
Если труп обвести цветными мелками, создаётся ощущение праздника.
User
2020-02-04 21:17:51
Одного дня учителя мало, нужно еще отдельные праздники для преподавателей младшей школы, преподавателей средней школы, преподавателей высшей школы, преподавателей школы полиции, преподавателей академии ФСБ и т.д. и т.п. В общем "всем сестрам по серьгам" и тогда уж точно заживем!
кир
2020-02-04 21:36:27
User, язычники не могут без символов, божеств и разных знаков. Думаешь, даже те, кто в официальной религии, они на сто процентов православные? Как бы не так. В душе они всё те же язычники. Посмотри на поклонение огню, стелы, памятники в большом числе. Это всё символы языческого поклонения. Не более того.
Leopol'd
2020-02-05 00:31:47
кир, надо их всех обратить в индуизм!!! Там несколько тысяч богов. Можно вообще не работать!
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