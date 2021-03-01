Празднику быть: власти Карелии опровергли информацию о введении запрета на торговлю алкоголем

Власти республики не намерены запрещать торговлю спиртным в Карелии в течение праздничных дней, сообщили в пресс-службе губернатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк в соцсети.

"Глава Карелии не планирует вводить запрет на продажу алкоголя в республике", - заявила она.

Кабатюк также назвала недостоверной информацию в статье издания "Газета.ru", где сообщалось о положительной оценке карельским губернатором идеи запретить продажу алкоголя в праздники.

"Рассмотреть вопрос введения такой инициативы "Газете.Ru" пообещали и в Карелии, которая также входит в пятерку самых "пьющих" регионов России. "Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков", - гласит текст, опубликованный федеральным изданием.

Марина Кабатюк пояснила, что авторам текста в "Газете.ru" поступал ответ от карельских властей об отсуствии планов введения запрета на торговлю спиртным в праздники.

"На запрос журналиста издания, готовится ли Карелии вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, были даны пояснения, что в ближайшее время введение подобных ограничений не планируется... Никаких поручений Минэку по данному вопросу от руководителя региона не поступало", - заявила пресс-секретарь губернатора Карелии.

"Поясню, почему в этом мы не видим целесообразности. Дело в том, что цифры статистики весьма относительны. Присутствие Карелии по результатам исследований Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) за 2020 год в числе лидеров по потреблению водки обусловлено в том числе высоким уровнем легальной розничной продажи. Иными словами, у нас немного так называемых "наливаек" и домашних фермерских виноделен (в сравнении, к примеру, с южными регионами). Большая часть продукции реализуется легально – и это подтверждено данными Росалкогольрегулирования, согласно которым республика входит в восьмерку субъектов Российской Федерации с максимальным значением легальной розничной продажи водки и алкогольной продукции на душу совершеннолетнего населения", - пояснила Марина Кабатюк.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники