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Празднику быть: власти Карелии опровергли информацию о введении запрета на торговлю алкоголем

Новости. Общество
16:34, 02 Марта 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Власти республики не намерены запрещать торговлю спиртным в Карелии в течение праздничных дней, сообщили в пресс-службе губернатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк в соцсети.

"Глава Карелии не планирует вводить запрет на продажу алкоголя в республике", - заявила она.

Кабатюк также назвала недостоверной  информацию в статье издания "Газета.ru", где сообщалось о положительной оценке карельским губернатором идеи запретить продажу алкоголя в праздники.

"Рассмотреть вопрос введения такой инициативы "Газете.Ru" пообещали и в Карелии, которая также входит в пятерку самых "пьющих" регионов России. "Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков", - гласит текст, опубликованный федеральным изданием.

Марина Кабатюк пояснила, что авторам текста в "Газете.ru" поступал ответ от карельских властей об отсуствии планов введения запрета на торговлю спиртным в праздники.

"На запрос журналиста издания, готовится ли Карелии вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, были даны пояснения, что в ближайшее время введение подобных ограничений не планируется... Никаких поручений Минэку по данному вопросу от руководителя региона не поступало", - заявила пресс-секретарь губернатора Карелии.

"Поясню, почему в этом мы не видим целесообразности. Дело в том, что цифры статистики весьма относительны. Присутствие Карелии по результатам исследований Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) за 2020 год в числе лидеров по потреблению водки обусловлено в том числе высоким уровнем легальной розничной продажи. Иными словами, у нас немного так называемых "наливаек" и домашних фермерских виноделен (в сравнении, к примеру, с южными регионами). Большая часть продукции реализуется легально – и это подтверждено данными Росалкогольрегулирования, согласно которым республика входит в восьмерку субъектов Российской Федерации с максимальным значением легальной розничной продажи водки и алкогольной продукции на душу совершеннолетнего населения", - пояснила Марина Кабатюк.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2021-03-02 18:57:43
А без водки в женский праздник
Вдруг появится проказник
И заманит вместе прочь
Чтобы выпить вместе смочь
Изя
2021-03-02 18:43:24
И кому теперь верить : Парфенчикову , Захарчук или Кабатюк ???????????????? Ничего не понимаю . Или не кому ?)))) :)
Неравнодушный
2021-03-02 18:02:26
Всё-таки некоторая боязнь такого запрета в народе остаётся. Горбачёв напугал в своё время алкоголиков лет на сто вперёд.
театральный критик
2021-03-02 17:17:39
Угу. А Столица теперь стрелки на другое издание переводит.
German
2021-03-02 16:46:02
Славу богу , значит с ним всё в порядке .
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