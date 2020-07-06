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Пресс-тур для блогеров за 6,4 млн рублей планируют организовать власти Карелии

Новости. Экономика
13:13, 07 Июля 2020
фото: pxhere.com
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На сайте госзакупок появилась информация о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабную пиар-акцию с привлечением в регион раскрученных блогеров или одного известного блогера.

Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил на сайте госзакупок информацию о поиске компании, которая способна оказать услуги по организации пресс-тура для российских блогеров. Заказчиком выступает Информационный туристский центр республики.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. Так, участники тура посетят Петрозаводск, остров Кижи, Сортавалу, горный парк "Рускеала", остров Валаам, гору Воттоваара, озеро Пизанец, национальные парки "Ладожские шхеры", "Калевальский" и "Паанаярви", а также увидят беломорские петроглифы и Соловецкие острова.

На организацию пиар-акции предполагается потратить сумму в пределах 6 млн 400 тыс. рублей. Такова максимальная цена контракта, указанная в документации.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-07 15:39:33
Хорошо поставленный туристический сервис, в рекламе не нуждается. В Карелию люди едут в основном полюбоваться природой, поучаствовать в сплавах ,да на рыбалку и охоту. Всё остальное нужно развивать, а не уповать на рекламу.
Театральный критик
2020-07-07 14:22:44
У нас в городе много талантливых и известных блогеров. Почему бы не поручить эту работу нам.
In
2020-07-07 13:27:12
Хмм. Это уже было . Худилайнен тоже приглашал "правильных блоххеров "...закончилось пшиком ..ну может списали под это денюжку ,да пожрали и попили от пуза . Как новый с Киром ,давеча ,в гостинице . :)
новый
2020-07-07 13:18:25
Агрикалчнутые одобряют. Они очень любят блогеров и стишки вслух читать.
Гость
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