Пресс-тур для блогеров за 6,4 млн рублей планируют организовать власти Карелии

На сайте госзакупок появилась информация о намерении республиканских властей провести в Карелии масштабную пиар-акцию с привлечением в регион раскрученных блогеров или одного известного блогера.

Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики разместил на сайте госзакупок информацию о поиске компании, которая способна оказать услуги по организации пресс-тура для российских блогеров. Заказчиком выступает Информационный туристский центр республики.

Предполагается, что приглашенные блогеры должны познакомиться с самыми известными туристическими маршрутами края. Так, участники тура посетят Петрозаводск, остров Кижи, Сортавалу, горный парк "Рускеала", остров Валаам, гору Воттоваара, озеро Пизанец, национальные парки "Ладожские шхеры", "Калевальский" и "Паанаярви", а также увидят беломорские петроглифы и Соловецкие острова.

На организацию пиар-акции предполагается потратить сумму в пределах 6 млн 400 тыс. рублей. Такова максимальная цена контракта, указанная в документации.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".