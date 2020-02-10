Претенденту на пост главы Минэка Карелии пожелали "не поддаваться искушениям"

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии сегодня поддержал назначение на должность министра экономического развития Олега Ермолаева – в его адрес депутаты высказали немало комплиментов.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов напомнил о послужном списке Ермолаева – он много лет руководил Пряжинским районом, затем возглавлял министерство строительства.

А депутат Валерий Шоттуев намекнул на недавний скандал с арестом министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова обвиняемого в получении взятки. "Никогда не поддавайтесь на эти искушения, которые иногда возникают. Нехорошие явления – они не свойственны для нас, местных карелов", - напутствовал депутат кандидата в министры. За что депутаты хвалили Ермолаева, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".