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Претенденту на пост главы Минэка Карелии пожелали "не поддаваться искушениям"

Новости. Общество
11:54, 11 Февраля 2020
фото: ИА «Республика» / Максим Смирнов
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Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии сегодня поддержал назначение на должность министра экономического развития Олега Ермолаева – в его адрес депутаты высказали немало комплиментов.

Представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов напомнил о послужном списке Ермолаева – он много лет руководил Пряжинским районом, затем возглавлял министерство строительства.

А депутат Валерий Шоттуев намекнул на недавний скандал с арестом министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова обвиняемого в получении взятки.

"Никогда не поддавайтесь на эти искушения, которые иногда возникают. Нехорошие явления – они не свойственны для нас, местных карелов", - напутствовал депутат кандидата в министры.

За что депутаты хвалили Ермолаева, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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drug
2020-02-11 14:39:06
Интернет издание Губерния Дейли от 26.11.2014: .... эти абсолютно гоголевские персонажи узаконили их задним числом. Под видом заботы о малоимущих перевели землю в муниципальную собственность, забрали ее себе в аренду, после чего «начали» на ней строительство давно построенных домов и теперь оформляют их в собственность. И все это практически у всех на глазах. На глазах полиции, прокуратуры, трех сменившихся за это время губернаторов и благородных товарищей по партии. Просто «Ревизор» Гоголя.
Вот они Пряжинские персонажи.
drug
2020-02-11 14:30:28
Вот это да, с одного министерства убрали, а в другое назначили.
А что в Пряже проблем у него разве не было ?
Ах да, он даже в милиции служил, был там специалистом по кадрам.
Ну тогда наверно да, юристы - кадровики- строители нам нужны, с экономикой региона будет все в порядке.
Николай Иванович
2020-02-11 14:40:47
drug, Зачем вы так о нём ? Разные бывают министры и без образования и опыта . Может он человек хороший , работник исполнительный . Да и К.Г.Гусев в Пряже его " многому " научил .
Изя
2020-02-11 14:01:00
Ох уж эти депутаты единоросы и Шоттуев во главе , утвердят любого . хоть чёрта лысого . А потом удивляются жители и руководство страны от чего так хреново живут одобрямсы ((((((((((
Гостья
2020-02-11 13:48:57
Г-н Шоттуев, кюВы о чем??? Коррупция не имеет национальности.
Неверящий
2020-02-11 12:31:17
Ждём'с очередных "дел"...?
новый
2020-02-11 12:29:10
Куда же без Шоттуева. Эталон самобытности. Местечковый национализм так и прет из всех щелей. Вот замечено - чем малочисленнее народность, тем она злобливей. Всех ненавидит и все виноватые.
Гость
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