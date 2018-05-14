Превышение количества антибиотиков обнаружил Роспотребнадзор в молочной продукции

Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла, сообщили в Росотребнадзоре.

Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов, в ходе которых определил уровень использования немолочных жиров в молоке и твороге, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт ведомства.

Проверка, проведенная в соответствии с поручением правительства, касалась следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего ведомство исследовало около 250 федеральных и региональных брендов.

"Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается", — отметили в ведомстве.

Результаты исследований молочной продукции, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям. Выявленные несоответствия в категории "творог" говорят о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения.

Одной из составляющих исследований является проверка продуктов на наличие антибиотиков, уточняется в сообщении. Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла.

В ходе исследований не были обнаружены пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий, добавляется в сообщении. Содержание токсичных элементов ни в одном образце не превысило нормы. Также не выявлено ни одного образца с превышением значений радиологических показателей.