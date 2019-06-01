Президент Финляндии дал автограф жительнице Карелии

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Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Жительница карельского города Кондопога Натали Кузина своими глазами увидела, как проходит самый обычный визит главы соседнего государства в самый обычный его регион. На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Йоэнсуу – административный центр финской Северной Карелии, куда любят ездить на отдых и за покупками жители российской Республики Карелия. Натали Кузина как раз была в такой поездке – навещала свою приятельницу, и, узнав, что в это время в город приезжает Ниинисте, решила из любопытства на него посмотреть.
Что же было дальше, как отреагировала охрана президента Финляндии, когда кондопожанка решила взять автограф у Саули Ниинисте, читайте здесь.
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