Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Российские власти намерены создать на территории Карелии армейский корпус.
Президент Финляндии Саули Ниинисте только что подписал законы о вступлении страны в НАТО. Финская телекомпания Yle транслировала момент подписания документов в прямом эфире.
Напомним, парламент Финляндии проголосовал за присоединение страны к военному блоку 1 марта. Из двухсот депутатов это решение поддержали 184 человека. Против высказались только семь депутатов, в основном — левые. Один парламентарий воздержался, еще семеро на заседании отсутствовали.
Ранее российские власти объявили о создании на территории Карелии армейского корпуса. Это было связано с планами Финляндии вступить в НАТО.
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