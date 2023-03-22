Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Российские власти намерены создать на территории Карелии армейский корпус.

Президент Финляндии Саули Ниинисте только что подписал законы о вступлении страны в НАТО. Финская телекомпания Yle транслировала момент подписания документов в прямом эфире.

Напомним, парламент Финляндии проголосовал за присоединение страны к военному блоку 1 марта. Из двухсот депутатов это решение поддержали 184 человека. Против высказались только семь депутатов, в основном — левые. Один парламентарий воздержался, еще семеро на заседании отсутствовали.

Ранее российские власти объявили о создании на территории Карелии армейского корпуса. Это было связано с планами Финляндии вступить в НАТО.