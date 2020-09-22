Президент РФ поручил предусмотреть увеличение размера выплат семьям с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству при работе над федеральным бюджетом на 2021-2023 годы предусмотреть возможность увеличения размера выплаты малоимущим семьям с детьми.

Об этом он заявил в ходе встречи с сенаторами Совета Федерации, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", - сказал Путин.

Подробнее читайте об этом в интернет-газете "Вести Карелии".