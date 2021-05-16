Президент России предложил отправить прокурора Карелии на работу в Челябинск

В Совете Федерации рассмотрят кандидатуру Карена Габриеляна на должность прокурора Челябинской области.

В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации по кандидатурам для назначения на должности прокуроров субъектов РФ. Комитеты СФ проведут консультации по данным кандидатурам 18 мая, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Так, президент предложил 57-летнего Карена Габриеляна, который в настоящее время руководит надзорным ведомством в Карелии, на должность прокурора Челябинской области, а 46-летнего зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова — на должность прокурора Республики Карелия.

Напомним, в соответствии с поправками к Конституции РФ Президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что в прокуратуре Карелии поменяется руководитель. Дело в том, что нынешний прокурор республики, 57-летний Карен Габриелян был назначен на эту высокую должность указом президента 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону он не может занимать ее более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то надзорное ведомство РК должен возглавить другой человек. Карен Габриелян может трудиться в нынешней должности до 21 ноября включительно.

«Да, по причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией. Но мы — люди государевы, и куда меня направят, туда и поеду. Возможно, это придется сделать мне раньше окончания десятилетнего срока моих полномочий 21 ноября, но позже — нет. Пока не состоится указ президента, никто не может точно сказать, куда назначат меня и кто придет мне на смену в Карелии», — прокомментировал информацию о своем уходе Карен Габриелян.