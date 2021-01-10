При 17-градусном морозе водолазы-добровольцы искали потерявшегося в Карелии 6-летнего ребенка (ФОТО)

Поиск пропавшего 6-летнего Филиппа на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района Карелии не прекращается даже в морозы.

В паблике водолазной группы "ДобротворецЪ" сообщается, как прошел первый день, 10 января, поисковых мероприятий.

"Так, 10 января в 9.47 водолазная группа "ДобротворецЪ" прибыла на место поисковых мероприятий. Старший поисковой группы на месте провел инструктаж. В 10.00 поисковая группа вышла на лёд. Приступили к поисковым работам. Водолазы и дайверы начали подготовку к погружениям. Сделали 303 технологических отверстий во льду. Провели осмотр донной поверхности акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой. Провели водолазные спуски на акватории. В 17.00 закончили поисковые работы. За первый день поисковая группа выполнила 4 спуска".

Поиски выполнялись при температуре воздуха минус 17 градусов, температура воды была ноль градусов, глубина акватории - 2-4 метра, видимость под водой - 20-40 см, дно каменистое, илистое.

В поисковых мероприятиях приняли участие водолазы и дайверы из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, а также Следственный комитет России, уголовный розыск МВД, специалисты карельской поисково-спасательной службы,- МЧС Карелии, поисково-спасательный отряд ‘"ЛизаАлерт", спасатели Ладожского пожарно-спасательного отряда.

Общий состав поисковой группы - 15 человек, из них 6 водолазов и дайверов и 11 человек обеспечивали поисковые работы.

В результате поисков ребенок не обнаружен, поэтому работы будут продолжены.

По версии следствия, 6-летний Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

К поискам мальчика подключился поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Водолазная группа "ДобротворецЪ".