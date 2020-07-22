При ДТП в Петрозаводске две автоледи получили травмы

Авария произошла на улице Анохина в столице Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в среду в 09:07 на улице Анохина, 18 водитель, 64-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ 2109", при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Suzuki Jimny. Пенсионерка допустила столкновение с иномаркой, за рулем которой находилась 29-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили обе водительницы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины.