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При ДТП в Петрозаводске две автоледи получили травмы

Новости. Происшествия
10:04, 23 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла на улице Анохина в столице Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в среду в  09:07 на улице Анохина, 18 водитель, 64-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ 2109", при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Suzuki Jimny. Пенсионерка допустила столкновение с иномаркой, за рулем которой находилась 29-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили обе водительницы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины.

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