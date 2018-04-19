При передаче денег для погашения долгов работникам фермы в Пряже пропали 100 тысяч рублей

В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.

Массовая гибель животных на зверофермах в Пряже в сентябре 2017 года обернулась крупным скандалом, в который оказались вовлечены бизнесмены, инвесторы, власти и местные жители.

Были возбуждены уголовные дела, по некоторым уже есть приговоры. А в Арбитражном суде Карелии началось рассмотрение исковых заявлений о банкротстве АО "Пряжинское". Де-факто судебная тяжба идет между двумя бывшими партнерами Айво Халлистом и Федором Миховичем. Благодаря этому стали доступны многие документы, проливающие свет на события, которые происходили в Пряже и привели к "голодомору животных" осенью прошлого года.

Одним из директоров ООО "Молочная ферма "Пряжинская" и ООО "Звероферма "Пряжинская" был назначен Сергей Вилков, действия которого даже на первый взгляд кажутся не совсем законными.

Оба предприятия были организованы в 2017 году. Разделение производств должно было помочь получать субсидии для той же пушнины, так как у молочной фермы росли долги, да и историю с субсидиями никто не собирался забывать.

Как рассказали представители Айво Халлиста, Вилков позиционировал себя как "антикризисный управляющий". Он пообещал реализовать несколько бизнес-проектов, но ни одного из них никто так и не увидел. Вилков назначил себя главным бухгалтером и на звероферме, и на молочной ферме, полностью распоряжался счетами и финансовыми потоками.

При этом на каждом из предприятий не велась первичная документация, не сдавалась отчетность в налоговую службу. Как отмечают, юристы, нет даже документов, демонстрирующих, как начислялась зарплата сотрудникам.

Примечательный случай произошел совсем недавно – в марте 2018 года. Как сообщает карельская прокуратура, по фактам нарушения трудового законодательства в ООО "Молочная ферма "Пряжинская" и ООО "Звероферма "Пряжинская" обеспечено частичное погашение задолженности по заработной плате, образовавшейся перед работниками предприятий в 2017 году. Так, по результатам совещания, проведенного при прокуроре Пряжинского района, и дополнительно принятых мер прокурорского реагирования, 16 марта обеспечено частичное погашение образовавшейся задолженности на сумму 1,5 млн рублей.

А сама история такова. Халлист передал 1,5 млн рублей для выплаты зарплаты работникам ферм. Вся сумма была передана Вилкову наличными в присутствии прокурора Пряжинского района Дмитрия Ольгина, представителей службы судебных приставов, МВД и работниках ООО. Вилков в присутствии всех пересчитал деньги и выдал приходно-кассовый ордер (имеется в распоряжении редакции) о получении полутора миллионов рублей. В процессе выплаты гражданам денежных средств приставы заявили, что Вилков передал им только 1,4 млн рублей. Сотрудники ведомств начали звонить Халлисту.

Выяснилось, что Вилков во время пересчета денег самовольно взял себе 100 тысяч рублей, заявив, что Халлист разрешил ему взять эти деньги… Что не соответствовало действительности.

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