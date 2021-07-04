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При пожаре в «заброшке» в райцентре Карелии эвакуировали 35 жителей соседнего дома

Новости. Происшествия
16:17, 05 Июля 2021
фото: © Михаил Абрамов/ЛаденпохьЯ-Навсегда!

Росгвардейцы контролировали безопасность граждан на месте большого пожара в Лахденпохье, где сгорел двуэтажный деревянный дом.

Напомним, в минувшую воскресенье, 4 июля пожар вспыхнул в двухэтажной деревяшке на улице Пионерской, 14 в Лахденпохье. Заброшенный деревянный дом полностью сгорел.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны участвовала в оцеплении территории.

На момент происшествия внутри горящего здания никого не было, так как ранее жильцы были расселены. Из соседнего жилого многоквартирного дома эвакуировали 35 человек. Никто не пострадал.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-05 16:51:33
«заброшке»!
Велик и могуч русский язык!
В Столице точно журналисты? Или школьников, подработать на каникулы наняли?
кир
2021-07-05 17:47:08
Leo нигде не учился. Его подводит текст, - сказал кот. Чего выпендривается на работе?
театральный критик
2021-07-05 16:56:08
Leopol'd/сашка, куда уж Столице до агрекалчнутых пейсателей и читунов своей же макулатуры. :)
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