При пожаре в «заброшке» в райцентре Карелии эвакуировали 35 жителей соседнего дома

Росгвардейцы контролировали безопасность граждан на месте большого пожара в Лахденпохье, где сгорел двуэтажный деревянный дом.

Напомним, в минувшую воскресенье, 4 июля пожар вспыхнул в двухэтажной деревяшке на улице Пионерской, 14 в Лахденпохье. Заброшенный деревянный дом полностью сгорел.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны участвовала в оцеплении территории.

На момент происшествия внутри горящего здания никого не было, так как ранее жильцы были расселены. Из соседнего жилого многоквартирного дома эвакуировали 35 человек. Никто не пострадал.