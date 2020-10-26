При строительстве школы в Карелии обнаружены нарушения

Специалисты Госкомитета завершили первую плановую проверку строительства школы в Кеми и выдали застройщику предписание на устранение выявленных нарушений.

В рамках регионального государственного строительного надзора сотрудники Госкомитета Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели проверку в отношении ООО "СтройГрупп" на объекте капитального строительства - общеобразовательной школы в Кеми на 1200 мест.

В настоящее время на стройплощадке производится устройство башенного крана, сборка каркасов свай, выполняются подготовительные работы по их установке, идут пусконаладочные работы бетонно-растворного узла.

Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, которые включают в себя подготовительные и земляные работы, а также устройство фундаментов для блок-модуля начальной школы.

В ходе проверки объекта капитального строительства установлено, что работы по устройству фундаментов не завершены. Кроме этого, выявлены факты нарушения, касающиеся фактической организации строительной площадки, использования дополнительной территории вне земельного участка для строительства объекта, устройства водоотвода и ряда других объектов, предусмотренных, которые не соответствуют проектной документации.

По результатам проведенной проверки ООО "СтройГрупп" выдано предписание об устранении в течение месяца выявленных нарушений требований технических регламентов и проектной документации, допущенных при строительстве объекта капитального строительства.

В отношении лица, осуществляющего строительство, также составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ "Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов". В качестве максимального наказания за подобные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 3 тысяч рублей.