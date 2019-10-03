Причиной задержки расселения аварийного жилья в трех поселках Карелии стали решения властей

Арбитражный суд Карелии поставил точку в судебной тяжбе, связанной со срывом сроков проектирования многоквартирных домов для расселения аварийного жилья в Пряжинском и Прионежском районах.

В деле фигурирует три дома в поселках Пряжа, Матросы и Шелтозеро.

Управление капитального строительства начислило неустойку проектной организации ООО "ССМ СТРОЙ" за задержку выполнения контракта по разработке проектно-сметной документации в 2017 году. Размер неустойки составил 4,7 млн рублей. Фирма подала на УКС в суд, мотивировав иск тем, что сроки разработки ПСД были передвинуты по вине властей. О причинах срыва сроков исполнения контракта читайте в интернет-газете "Вести Карелии".