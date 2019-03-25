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Новости. Экономика
11:56, 25 Марта 2019

Причины обратиться в компанию "Автовыкуп"

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Необходимость в продаже автомобиля может возникнуть у большинства автовладельцев.

Компания "АвтоВыкуп" предлагает своим клиентам срочный выкуп транспортных средств на протяжении часа после онлайн-заявки и на выгодных условиях.

Дорогостоящие, бюджетные, подержанные и новые, аварийные кредитные и прочие машины доступны к оценке. После чего можно получить на руки деньги непосредственно в день обращения. Процедура скупки является полностью законной с подписанием нужных бумаг и без комиссий. Кроме того, за быстрое оформление документации отвечают специалисты "АвтоВыкуп". Заказчик при этом может рассчитывать на получение денег: оперативно и в полном объеме, не объясняясь о своих нуждах.

Для начала клиенту нужно созваниться с менеджером компании и оговарить важные моменты сделки. После чего тот задаст интересующие вопросы и озвучит приблизительную стоимость транспортного средства. Если клиента все устроит, на указанный адрес приедет оценщик.

По прибытии он осматрит транспортное средство и назовет точную стоимость оценки. В конце процесса осуществляется подписание договора и получение денег. Всевозможные риски полностью отсутствуют, потому что выкуп автотранспорта производится на законных основаниях.

Клиенту не придется никуда ехать самостоятельно, так как компания "АвтоВыкуп" занимается выкупом транспорта "под ключ". Можно рассчитывать на бесплатную оценку и вызов эвакуатора. Все интересующие вопросы можно задать менеджерам компании.

Сведения о срочном выкупе

Услуга автовыкупа отличается не только удобством, но и лояльностью, так как компания предоставляет услуги по приобретению любых транспортных средств. Решение по заявке и приблизительную стоимость авто можно узнать через несколько минут после обращения. Получение денег осуществляется как наличными, так и банковским переводом.

Урегулированием всех вопросов, связанных с банком или прочими кредитными учреждениями, специалисты занимаются самостоятельно. Клиенты получают справедливую оценку и оговоренную сумму денег.

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