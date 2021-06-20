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Причины выбора каркасного дома

Новости. Экономика
12:10, 21 Июня 2021

Загородный дом должен быть теплым и крепким.

Поэтому многие люди отдают предпочтение каркасным строениям. Ведь их возведение не требует существенных временных и денежных трат, при этом надежность находится на высоком уровне.

Специалисты компании «Тёплый Угол» обладают всеми требуемыми навыками, знаниями и квалификацией для строительства надежного каркасного дома под ключ https://sk-tu.ru/katalog/karkasnyie-doma. Вариант создания такого строения по готовому проекту является выгодным и правильным решением. Что легко объяснить быстрым стартом, небольшими вложениями и практичностью. При разработке проекта специалисты обязательно учтут современные тенденции, а также пожелания клиентов.

• Плюсы каркасного дома

• В первую очередь они зависят от выбранной технологии. В любом случае, объект будет возведен в сжатые сроки, а владелец может добиться неплохой экономии;

• Отсутствует серьезная усадка. Нет трещин на стенах и перекосов, в работе применяется лишь качественно просушенная древесина. Приступать к ремонтным работам можно непосредственно после строительства;

• Сжатые сроки. На процесс уходит минимум времени, намного меньше, чем при возведении каменного дома;

• Низкие расходы на фундамент. Конструкция отличается небольшим весом, что не предполагает серьезного укрепления площадки перед строительством;

• Хорошая шумоизоляция. Стены каркасного строения изолируются минеральной ватой, что обеспечивает защиту от посторонних звуков;

• Простое скрытие инженерные коммуникации. Они будут проложены внутри стен.

• Низкая теплопроводность. Несмотря на незначительную толщину стен, используемая теплоизоляция позволит снизить затраты на отопление в холодный период времени;

• Строительство каркасника можно начинать в любой сезон. Технология не предполагает бетонирования и прочих «мокрых» процессов. Используемые при строительстве материалы хорошо противостоят температурным скачкам. Возведение объекта может выполняться не только летом, но и в зимний период года.

Напоследок стоит отметить то, что каркасное строение является экологичным. При выполнении работ применяются лишь натуральные материалы, не способные выделять вредных веществ.

Помните, что качество строительства зависит от проекта, материалов и профессионализма исполнителей!

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