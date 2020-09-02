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Приехавший на заработки в Карелию рабочий украл у начальника деньги

Новости. Криминал
13:25, 03 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Лахденпохском районе на стройке произошла кража крупной суммы денег, к поискам злоумышленника подключилась полиция, сообщили в МВД Карелии.

В конце августа в полицию Лахденпохского района обратился 44-летний житель Санкт-Петербурга. На территории предприятия по производству щебня произошла кража. Из бытовки были похищены 152 тысячи рублей. Это были личные деньги сотрудника и часть из них принадлежала фирме. Сначала заявитель пытался самостоятельно разыскать похитителя, а потом обратился в полицию.

Оперативники установили, что к совершению хищения причастен один из работников предприятия. Ранее судимый 42-летний житель города на Неве в полиции пояснил, что совершил кражу из-за финансовых затруднений.

Он принимал участие в строительстве и оставил у себя ключи от одной из комнат. Зная, что там может находиться крупная сумма, он проник внутрь и похитил деньги. После этого часть из них подозреваемый одолжил приятелю, часть потратил в Санкт-Петербурге по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ушлый
2020-09-03 13:40:35
Ведь знал же: только миллиардами воровать надо, тогда "условка"....или амнистия...
Гость
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