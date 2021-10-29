Прием заявлений на выплату школьникам в 10 тысяч рублей заканчивается

С 1 ноября у родителей не будет возможности обратиться за выплатой на детей от 6 до 18 лет.

Пенсионный фонд в Карелии предупреждает, что с 1 ноября завершается прием заявлений на выплаты для школьников. На данный момент эту меру поддержки в республике получили 87 409 детей.

В карельском отделении ПФР напомнили, на выплата предоставляется школьникам от 6 до 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата в размере 10 тысяч рублей назначается также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Факт их обучения определяется на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Выплата осуществляется на карты любых платежных систем. Заявителем может быть любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

В заявлении указываются реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет должен принадлежать родителю, который подает заявление.

Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче заявления в электронном виде представлять не нужно. ПФР самостоятельно запрашивает необходимые сведения в других органах и организациях.

Прием в клиентских службах Отделения Пенсионного фонда по Карелии ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячей линии: 8 800 600 02 94 и в электронном виде на сайте фонда.

Ранее сообщалось, Пенсионный фонд в Карелии будет работать в «нерабочие» дни.