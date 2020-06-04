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Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции по фактическому месту нахождения, стартовал в Карелии

Новости. Общество
10:33, 05 Июня 2020
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В Карелии, как и во всех регионах страны, 5 июня стартовал прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Как пояснили в ЦИК Карелии, сегодня, 5 июня начался прием заявлений от участников Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

В первую очередь, это касается тех, кто живет не по прописке. Они смогут проголосовать по фактическому месту нахождения.

Подробнее о том, как и в какие сроки можно подать заявление, - читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Demari
2020-06-05 11:05:40
Готовится переворот.... Кир ,с Новым грозятся одеть френчи с крестами,фуражки с кокардами и взять в руки иконы с ликом САМОГО .... ииехх!!! понеслась Рассея по кочкам.
новый
2020-06-05 11:01:41
Шах и мат либерастне. :)
Нестер Петрович
2020-06-05 10:55:50
Господи, как торопятся, ну нет же сейчас такой острой необходимости в этом, ведь 14 миллиардов ,вместо этого "голосования" , можно было бы потратить куда эффективнее, а не на прихоти ....сами понимаете...
Гость
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