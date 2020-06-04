Прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по Конституции по фактическому месту нахождения, стартовал в Карелии

В Карелии, как и во всех регионах страны, 5 июня стартовал прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

Как пояснили в ЦИК Карелии, сегодня, 5 июня начался прием заявлений от участников Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ, которые с 25 июня по 1 июля хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке.

В первую очередь, это касается тех, кто живет не по прописке. Они смогут проголосовать по фактическому месту нахождения.

Подробнее о том, как и в какие сроки можно подать заявление, - читайте здесь.