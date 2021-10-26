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Прием заявок на благоустройство территорий продлен в Петрозаводске до 29 октября

Новости. Общество
15:22, 26 Октября 2021
фото: © freepik

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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис пригласила жителей карельской столицы принять участие в Программе и предложить любую общественную территорию города для благоустройства в следующем году.

«Приглашаю всех неравнодушных петрозаводчан, которые заинтересованы в том, чтобы наш любимый город становился еще более красивым и современным, присоединиться и до 29 октября представить в администрацию свои предложения обустройства любимых общественных мест Петрозаводска. Опираясь на опыт прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что Программа поддержки местных инициатив предоставляет гражданам реальную возможность при финансовой помощи регионального и муниципального бюджетов привести в порядок парки, скверы, аллеи, пешеходные или велодорожки в разных микрорайонах города, сделать их удобными для семейного досуга, прогулок, занятий спортом на открытом воздухе. Так, за время ее реализации в карельской столице благоустроены уже свыше десятка городских общественных пространств, которые предложили сами жители. Зачастую программа становится хорошим импульсом для дальнейшего развития территорий. От себя лично и от лица депутатского корпуса Петросовета ещё раз призываю всех граждан проявить активность и подавать заявки на участие в программе 2022 года. В свою очередь депутаты на своих избирательных округах готовы оказать дополнительную консультативную помощь в подготовке ваших предложений. Давайте объединим усилия и вместе сделаем Петрозаводск уютным, ухоженным и комфортным для жизни городом, максимально отвечающим высокому и почетному статусу столицы республики», — подчеркнула спикер Петросовета Надежда Дрейзис.

Напомним, что предложения о проектах благоустройства по программе поддержки местных инициатив граждан можно направить в Администрацию Петрозаводского городского округа до 29 октября по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 611 или в электронном виде на адрес: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок – 71-35-72, 71-35-66. Заявка оформляется в произвольной форме с обязательным наименованием объекта благоустройства и контактными данными для обратной связи. Добавим, что реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10 %).

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