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Приглашаем принять участие в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России"

Новости. Общество
16:54, 20 Июля 2020
фото: © Корпорация развития
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Конкурс "Молодой предприниматель России" – это ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны.

Участие в конкурсе –это возможность заявить о своём проекте в одной из номинаций, представить бизнес на всю страну и стать лучшим предпринимателем в своей сфере в Республике Карелия и России!

Какие номинации представлены:

• "Интернет предпринимательство"
• "Сельскохозяйственное предпринимательство"
• "Франчайзинг"
• "Социальное предпринимательство"
• "Производство"
• "Инновационное предпринимательство"
• "Торговля"
• "Сфера услуг"

Участвуя в конкурсе, вы можете:

• лично познакомиться с ведущими предпринимателями России
• получить практические советы для своего бизнеса
• приобрести новые контакты, знакомства в Республике Карелия и по всей России

Для участия в конкурсе мы приглашаем предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет. Важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30%).

Региональный этап конкурса пройдёт в августе, а лучшие бизнес-практики области отправятся защищать честь региона в Уфу на финальный этап конкурса.

Участие бесплатное. Победители регионального этапа будут награждены призами и дипломами. Докажите, что ваш бизнес лучший в регионе и стране!

Заявки принимаются до 1 августа 2020 года в Центре "Мой бизнес" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 16.

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