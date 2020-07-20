Приглашаем принять участие в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России"

Конкурс "Молодой предприниматель России" – это ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны.

Участие в конкурсе –это возможность заявить о своём проекте в одной из номинаций, представить бизнес на всю страну и стать лучшим предпринимателем в своей сфере в Республике Карелия и России!

Какие номинации представлены:

• "Интернет предпринимательство"

• "Сельскохозяйственное предпринимательство"

• "Франчайзинг"

• "Социальное предпринимательство"

• "Производство"

• "Инновационное предпринимательство"

• "Торговля"

• "Сфера услуг"

Участвуя в конкурсе, вы можете:

• лично познакомиться с ведущими предпринимателями России

• получить практические советы для своего бизнеса

• приобрести новые контакты, знакомства в Республике Карелия и по всей России

Для участия в конкурсе мы приглашаем предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет. Важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30%).

Региональный этап конкурса пройдёт в августе, а лучшие бизнес-практики области отправятся защищать честь региона в Уфу на финальный этап конкурса.

Участие бесплатное. Победители регионального этапа будут награждены призами и дипломами. Докажите, что ваш бизнес лучший в регионе и стране!

Заявки принимаются до 1 августа 2020 года в Центре "Мой бизнес" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 16.