Пригородные поезда изменят схему движения из-за закрытия станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге

Новые станции отправления и прибытия введут для ряда пригородных поездов на время закрытия станции метро «Ладожская» в Петербурге.

Схема движения поездов изменится с 4 марта из-за закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт, пишет «47News» со ссылкой на Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию.

Так, «Ласточки», курсирующие между Тихвином и Ладожским вокзалом, переведут на станцию Рыбацкое. Поезд № 7406 во все дни, кроме субботы, будет отправляться из Рыбацкого в 18:58 и прибывать в Тихвин в 22:04. Поезд № 7405 из Тихвина во все дни, кроме воскресенья, будет стартовать в 5:25 и прибывать в Рыбацкое в 8:26. О

А для электропоездов категории «Стандарт», курсирующих между Ладожским вокзалом и станцией Волховстрой, будут продлены маршруты от и до Финляндского вокзала.

Ранее сообщалось, станция метро «Ладожская» уходит на 11-месячный ремонт с 4 марта, в связи с чем власти изменили сеть наземных маршрутов общественного транспорта, добавив среди прочего бесплатный трамвай до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского».