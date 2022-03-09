Приговор наемнику, получившему 9 лет и 9 дней колонии строгого режима за расстрел бизнесмена в Петрозаводске, обжаловали обе стороны

Осужденный Владислав Большанский и его адвокат, а также прокуратура Петрозаводска обжаловали приговор в Верховный суд Карелии.

Владислав Большанский, больше 16 лет назад в Петрозаводске из автомата расстрелявший бизнесмена Вячеслава Рассторопова и приговоренный петрозаводским судом к 9 годам и 9 дням колонии строгого режима, обжаловал приговор в Верховный суд Карелии. Об этом «Столице на Онего» сообщил его адвокат по назначению Олег Нескоромный, который также обжаловал приговор своему подзащитному. По информации адвоката, в апелляционной жалобе они просят смягчить наказания Владиславу Большанскому.

С апелляционным преставлением в Верховный суд республики обратилась и городская прокуратура, не согласившаяся с определенным судом сроком уголовного наказания Большанскому.

Что касается заказчика убийства – бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, не признающего свою вину, то, как ранее мы сообщали, его уголовное дело скоро начнет рассматривать Верховный суд Карелии с участием присяжных заседателей.

Напомним, по версии следствия, Владислав Большанский больше 16 лет назад в Петрозаводске из автомата в упор расстрелял бизнесмена Вячеслава Расторопова. 28 января судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева завершила рассмотрение громкого уголовного дела о заказном убийстве в 2005 году в Петрозаводске 35-летнего бизнесмена Вячеслава Расторопова.

Учредитель ООО «Лигра» Расторопов владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте. В убийстве бизнесмена следствие, которое провел старший следователь отделения по особо важным делам Следкома Карелии Станислав Капралов, обвиняет уроженца Петрозаводска Владислава Большанского, 1974 г.р.

По версии следствия, выступивший в роли киллера, проходивший срочную службу в Чечне Большанский, убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра», которого по ряду причин уволил Расторопов. Поэтому, считает следствие, из мести тот решил организовать убийство своего бывшего работодателя.

Как прозвучало в суде, за расправу над Растороповым заказчик пообещал Большанскому вознаграждение в 5 тысяч долларов США. Однако после выполнения смертельного заказа отдал всего 2 тысячи долларов.

По данным следствия, заказчик заранее передал Большанскому автомат Калашникова, который, как позже было установлено, за два года до этого похитили с территории одной из войсковых частей в Волгоградской области. Оружие Большанский хранил на чердаке дома по улице Гоголя, где он проживал.

В ночь с 28 на 29 июня 2005 года Расторопов вышел из машины у своего дома на улице Красноармейской - и раздались автоматные очереди. По данным следствия, Большанский умышленно произвел в Расторопова не менее 29 выстрелов. По заключению экспертов, смерть коммерсанта на месте происшествия наступила от «множественных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи и туловища». Только в голову Расторопова, с расстояния порядка 10 метров, попали 7 пуль. Водителю Расторопова удалось выскочить из машины и скрыться. Он остался жив.

На месте расстрела оперативники нашли брошенный автомат, перчатки и шапочку-маску с прорезями для глаз. На балаклаве эксперты после задержания заказчика обнаружили его биологические следы. Возможно, он надевал либо примерял шапочку своего знакомого Большанского.

Раскрыть это заказное убийство спустя 16 лет помогло другое преступление. Как удалось узнать журналисту "Столицы на Онего", в начале прошлого года сотрудники уголовного розыска карельской полиции и Следкома республики задержали жителя Петрозаводска, причастного к похищению человека. Желая смягчить себе наказание, оказавшийся таксистом мужчина, сообщил, что в ночь убийства Расторопова он подвозил к его дому своего знакомого Большанского. После этого Большанского задержали, и он, по данным следствия, рассказал историю совершенного им заказного убийства. После этого был задержан и заказчик, а причастный к похищению человека таксист отделался условным сроком.

Поскольку Большанский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке, без вызова свидетелей и прочих формальностей.

В последнем слове 28 января Большанский также признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у сына погибшего, 26-летнего Эдуарда, попросившего взыскать с убийцы своего отца 5 миллионов рублей за причиненный моральный вред. Интересы отсутствовавшего в суде Эдуарда представляет адвокат Алексей Соловьев.

В этот же день гособвинение попросило суд приговорить последние годы проживавшего в Санкт-Петербурге Владислава Большанского к 9 годам колонии строгого режима.

В результате городской суд Петрозаводска приговорил Большанского к девяти годам и девяти дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.