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Новости. Политика
15:23, 04 Апреля 2018

Приговор Нелидову вошел в топ-10 событий российской региональной политики

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Фонд "Петербургская политика" составил рейтинг главных событий в российских регионах за март – в список вошел приговор экс-главе Карелии Андрею Нелидову.

Фонд "Петербургская политика" под руководством политолога Михаила Виноградова представил аналитический отчет о главных событиях, которые произошли в российских регионах за предыдущий месяц. По итогам марта в топ-10 вошли голосование на выборах президента, трагедия в Кемерово, экологические протесты в Волоколамске. . На 9 месте в списке – приговор к 8 годам колонии строго режима бывшему главе Карелии, экс-директору музея-заповедника "Кижи" Андрею Нелидову, признанному виновным в получении взяток.

По данным эксперта Фонда, Карелия продолжает входить в число регионов со слабой устойчивостью.

К заметным событиям в регионе эксперты отнесли указ главы Артура Парфенчикова об увеличении ежемесячного денежного поощрения себе и спикеру парламента Элиссану Шандаловичу, а также зарплат региональных министров и некоторых чиновников.

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