Приговоренный к 5 годам колонии Галикеев опасается за свою жизнь

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев, которого приговорили к 5 годам колонии, сделал неожиданное заявление.

Как было установлено в суде, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете вместе с Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по служебной деятельности бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы чиновник ударил потерпевшего в ухо. Кроме того, Рафаил Галикеев присвоил 35 тысяч рублей. По данным расследования, он начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

Галикеев заявил, " что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии".

"Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", – добавил он.

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