Приятель угодил дротиком в глаз 11-летнему мальчику в Карелии

В Лахденпохском районе проводится проверка по факту травмирования ребенка, сообщает СУСК по Карелии.

"Межрайонным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка по факту получения травмы 11-летним мальчиком", - говорится в сообщении

По версии следствия, в городе Лахденпохья двое детей во дворе дома играли в дартс. Во время игры один из детей попал в глаз второму дротиком, причинив травму. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.