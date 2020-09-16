Приятели украли шесть радиаторов из аварийного дома в Карелии

Следственным отделом по Калевальскому району окончено расследование соединенного уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В совершении противоправных деяний обвиняются двое 33-летних местных жителей.

В июне 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные граждане похитили отопительные батареи из двух квартир жилого дома.

Полицейские установили причастность к совершению преступления двух жителей поселка Боровой. Мужчины находились в гостях у своего приятеля. Тот рассказал им, что дом, в котором они находятся, скоро будет снесен или расселен. Поэтому мужчины решили вернуться позднее в этот же дом и похитить батареи из пустующих квартир.

При помощи газового и разводного ключей они отсоединили от труб центрального отопления четыре чугунных радиатора по четырнадцать секций каждый и два – по одиннадцать. После чего скрылись с похищенным имуществом.

Ущерб превысил семь тысяч рублей.

Установлено, что один из участников кражи причастен к совершению другого преступления – грабежа. На этот шаг он решился на следующий день после кражи. Мужчина пришел в гости к приятелю, у которого в это время гостила подруга. Он похитил у гостьи сумку, в которой находился мобильный телефон, и сбежал из квартиры. Ущерб составил почти 12 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.