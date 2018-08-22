Приятная работа на райском острове: в Интернете обсуждают "вакансию мечты" на Мальдивах

Пользователи Сети нашли "вакансию мечты" — в книжный магазин на фешенебельном курорте атолла Баа на Мальдивах требуется продавец.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Lonely Planet, точка продажи находится в биосферном заповеднике.

Небольшой ассортимент тщательно подобран для привлечения состоятельных клиентов — магазин предлагает роскошные издания об искусстве, дизайне и стиле, а также специальные экземпляры об Индийском океане, истории, флоре и фауне страны. Задача — занять отдыхающих чтением.

Отмечается, что в обязанности продавца входят не только торговля, но и проведение творческих вечеров, а также ведение блога о проживании на роскошном курорте. Размер зарплаты, правда, не указывается.