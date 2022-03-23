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Приюты Карелии могут пострадать от роста цен на корма и падения доходов горожан

Новости. Общество
15:51, 24 Марта 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Как падение доходов населения и стремительный взлёт цен на корма для животных ударят по зоозащите в Карелии.

Приюты Карелии, находящиеся в прямой зависимости от масштабных поставок еды для животных и пожертвований населения, оказались в тревожной ситуации. Обеспокоенные снижением доходов горожане сокращают переводы донатов зоозащитникам. 

Все произошло после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций. В магазинах люди скупают продукты первой необходимости, параллельно поднимаются цены на товары. В этот же период корма для животных точно так же стремительно взлетели в цене. На фоне общего стресса традиция переводить деньги зоозащитникам может отойти на второй план. Однако если потенциал благотворителей в условиях вероятной стагнации экономики и вовсе иссякнет, приюты могут оказаться без финансовой поддержки своей деятельности.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

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