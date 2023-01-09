Приладожским ветеринарам в Карелии улучшили условия работы

В Карелии подрядчик отремонтировал здание сортавальского ветеринарного участка.

За счет бюджета республики рабочие выполнили ремонт здания сортавальского ветеринарного участка. В порядок привели фасады и помещения.



Стоимость работ составила 4,6 млн рублей, говорится в сообщении паблика «Государственный ветеринарный кабинет».



Кроме того, на ветеринарной станции Лахденпохского района капитально отремонтировали кровлю здания. В Кондопожском районе выполнили ремонт электропроводки, а в здании пудожского ветеринарного пункта проложили новые сети водоснабжения и канализации.



Наконец, в ветеринарной лаборатории Петрозаводска отремонтировали часть помещений и кровлю одного из зданий. В общей сложности на ремонт потратили более 20 млн рублей.