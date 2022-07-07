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«Прилегла у бревен и не проснулась»: пропавшую в Карелии пенсионерку нашли мертвой

Новости. Происшествия
09:22, 11 Июля 2022
фото: © Вита Чёрная / ВК

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Пропавшую в Пряжинском районе 86-летнюю пенсионерку нашли мертвой в 15 километрах от деревни Кудама.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщал, что 26 июня, в воскресенье, 86-летняя жительница деревни Кудама Пряжинского района Вера Степановна вышла из дома и пропала.

Были организованы поиски. В результате, как сообщает на своей странице в соцсети, Вита Черная, пропавшую пенсионерку нашли две недели спустя, пройдя пешком через болота и буреломы почти 15 км.

«За Эльмитозером, на краю делянки, больше 15 км от деревни. Всё точно скажут криминалисты, но выглядит так, что ещё в первую ночь зашла отдохнуть, прилегла у поваленных брёвен и не проснулась. Рядом палки, телефон», — написала Вита.
Как рассказала Вита, нашли ребята из поисково-спасательной службы МЧС.

«У нас оставалось не так много незакрытых мест и сегодня приехали с квадрокоптером осматривать делянки. Пока подняли птичку и смотрели первую делянку, пошли осматривать ее и ногами. И почти сразу нашли. Вокруг медведь уже начинал рыть мох», — описали ситуацию поисковики.

Вита, сама проживающая в деревне Кудама, поблагодарила всех участников поисков.

«Моя благодарность не знает границ каждому, кто приезжал эти 2 недели. У нас первые дни не было даже направления поисков! Я хочу, чтобы вы понимали, что благодаря тому, что каждый закрыл какой-то участок, у нас на сегодня и осталось только то место, где ее нашли. Без вашей помощи этого бы не произошло», — написала Вита Черная.

Вита рассказала, что найти погибшего в лесу сложно.
«Все выглядит настолько по-другому, что даже когда я подошла почти вплотную, я не сразу увидела… Это просто выглядит по-другому, чем может мозг представить. Запах. В лесу, в жару его почти нет. Пока ждали криминалистов, прошёл ливень — и вот тут уже он стал заметен», — поделилась впечатлениями Вита.

Поисковики посоветовали одевать в лес кислотно-яркую одежду. Иначе пройдут мимо, в метре. И не увидят.

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