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Прилетевшие из-за границы жители Карелии смогут вернуться домой

Новости. Общество
11:56, 20 Мая 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Вернувшихся из-за границы и прошедших необходимые процедуры в обсерваторах Москвы и Санкт-Петербурга доставят домой, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Артур Парфенчиков 19 мая внес изменения в распоряжение, касающиеся жителей Карелии, вернувшихся из-за рубежа.

"Согласно новому документу, их прием и централизованную доставку в Карелию поручено в случае необходимости организовать Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи совместно с Министерством здравоохранения региона. При этом должны соблюдаться все противоэпидемиологические меры и требования Роспотребнадзора, включая использование отдельных автобусов", – отметили в правительстве.

Напомним, на 20 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 260 человек.

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