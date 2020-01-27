Приложение подскажет гурманам, где отведать лучшие блюда Карелии и Финляндии

Появился гастрономический маршрут, соединяющий Петрозаводск и Йоэнсуу.

В середине января на международной туристской выставке в Хельсинки эксперты трансграничного проекта "Калитка" презентовали гастрономический маршрут, сообщается в паблике "Консульство Финляндии в Петрозаводске".

Созданные в рамках проекта карта маршрута и брошюра, содержат информацию о 27 объектах питания (21 – в Карелии и 6 в провинции Северная Карелия), где можно попробовать местные карельские и финские блюда.

Все объекты на гастрономической карте имеют свой собственный QR-код, с помощью которого через мобильный телефон можно выйти на домашнюю страницу объекта и получить больше информации о предлагаемых блюдах.

Ранее сообщалось, что новый консул Финляндии приехал на работу в Петрозаводск.