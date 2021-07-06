Примеру Путина готовы последовать только 7% не привитых от коронавируса россиян

Около 40% не прошедших вакцинацию граждан России не намерены прививаться в любом случае.

К таким выводам пришли эксперты исследовательского центра портала Superjob по результатам опроса, касающегося вакцинации от коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие 1600 не привитых россиян из всех округов страны.

По данным SuperJob, последовать за лидером страны при выборе вакцины от коронавируса готовы 7% россиян. Свою позицию они объясняют уверенностью в том, что для Владимира Путина выбрали наиболее эффективный и при этом безопасный препарат из имеющихся. Каждый четвертый опрошенный (26%) признался, что принимает решение о вакцинации, однако название вакцины, которая использовалась для президента страны, не имеет для него значения. Не намерены прививаться в любом случае 40% не прошедших вакцинацию россиян. С их точки зрения, все российские вакцины – «сырые».