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Примеру Путина готовы последовать только 7% не привитых от коронавируса россиян

Новости. Общество
22:30, 06 Июля 2021
фото: © kremlin.ru

Около 40% не прошедших вакцинацию граждан России не намерены прививаться в любом случае.

К таким выводам пришли эксперты исследовательского центра портала Superjob по результатам опроса, касающегося вакцинации от коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие 1600 не привитых россиян из всех округов страны.

По данным SuperJob, последовать за лидером страны при выборе вакцины от коронавируса готовы 7% россиян. Свою позицию они объясняют уверенностью в том, что для Владимира Путина выбрали наиболее эффективный и при этом безопасный препарат из имеющихся. Каждый четвертый опрошенный (26%) признался, что принимает решение о вакцинации, однако название вакцины, которая использовалась для президента страны, не имеет для него значения. Не намерены прививаться в любом случае 40% не прошедших вакцинацию россиян. С их точки зрения, все российские вакцины – «сырые».

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Комментарии

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Никита
2021-07-07 00:00:09
?% это и есть видимо его рейтинг .
лесоруб
2021-07-06 23:18:08
Добро пожаловать в красную зону!!
Неравнодушный
2021-07-06 22:50:43
Рано или поздно все вылечатся. Никто не захочет быть изгоем.
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