Принято окончательное решение о продлении "дачной амнистии"

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2026 года.

"Принят в третьем чтении закон, продлевающий до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также указывается, что до 1 марта 2021 года будет действовать переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка и не получали разрешение на строительство.

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