Принято решение о выделении средств на удвоение детских пособий

Правительство одобрило выделение средств регионам России и городу Байконур на увеличение минимального пособия по уходу за ребенком вдвое – до 6752 руб.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу… Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить с 1 июня 2020 года повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6752 рублей (в настоящее время – 3376 рублей, при этом размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми составляет 6752 рубля", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".