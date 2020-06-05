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Принято решение о выделении средств на удвоение детских пособий

Новости. Общество
15:55, 05 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин
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Правительство одобрило выделение средств регионам России и городу Байконур на увеличение минимального пособия по уходу за ребенком вдвое – до 6752 руб.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу… Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить с 1 июня 2020 года повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до 6752 рублей (в настоящее время – 3376 рублей, при этом размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми составляет 6752 рубля", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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