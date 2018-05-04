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Новости. Общество
19:40, 04 Мая 2018

Принца Гарри отговаривают жениться

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Брат Меган Маркл написал принцу письмо, заявив, что его сестра – "мелкая и тщеславная женщина".

До свадьбы 36-летней Меган Маркл и 33-летнего принца Гарри осталось всего две недели. Венчание пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, сообщает Cosmopolitan.

Пока невеста принца готовится к церемонии, фрагменты ее прошлого продолжают "всплывать" в Сети. Так, в марте хакеры публиковали снимки, где будущая принцесса позирует топлес на отдыхе с подругами.

Теперь неприятности Меган решил создать ее 51-летний сводный брат Томас Маркл. Мужчина написал открытое письмо принцу Гарри, которое опубликовало издание In Touch Weekly.

Томас заявил, что принц Гарри совершает большую ошибку. "Еще не поздно отменить свадьбу. Меган Маркл тебе не подходит. Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем яснее становится, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи", - пишет мужчина.

"Я не понимаю, почему ты не видишь настоящую Меган, которую видит весь мир. Ее стремление играть роль принцессы - просто попытка средней голливудской актрисы избежать старения. Она мелкая и тщеславная женщина, которая хочет обвести вокруг пальца королевскую семью", - дискредитирует сестру Томас.

Мужчина вспомнил и о том, что Меган не пригласила его на свадьбу. "Очевидно, что слава ударила ей в голову. Не говоря уже о том, что она не приглашает свою собственную семью, но зовет незнакомых людей на свадьбу. Кто так поступает? Ты и королевская семья должны отменить эту фальшивую сказочную свадьбу, пока не стало слишком поздно", - заключил он.

Напомним, брат Меган не первый раз напоминает о себе подобным образом. Когда Маркл не пригласила его на свадьбу, он публично заявил, что его сестра забыла свои корни. В 2017 году Томас Маркл был арестован за драку со своей невестой.

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