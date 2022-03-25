Принудительное лечение ожидает жителя Петрозаводска, пытавшегося зарезать пациента больницы

Петрозаводчанин, обвиняемый в покушении на убийство, предстанет перед судом для применения принудительных мер медицинского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 35 — летнего горожанина, который уличен покушении на убийство.

Установлено, что 16 марта рано утром в помещении медучреждения, оказывающего помощь больным, страдающим алкогольной зависимостью, мужчина без какого-либо повода строительным ножом ударил ранее ему незнакомому 54 — летнего пациента больницы в область шеи. Потерпевший остался жив благодаря сотрудникам охраны и медикам, своевременно оказавшим помощь.

Мужчина был заключен под стражу. Затем его перевели в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Причина — психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии невменяемости, страдал хроническим психическим расстройством и по своему психическому состоянию нуждается в направлении на принудительное лечение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчину будут судить за убийство ножом собутыльника.