Прионежская сетевая компания готовится к пожароопасному сезону

В "ПСК" проходят дополнительные мероприятия по защите энергообъектов от лесных и торфяных пожаров.

"Это обычная ежегодная практика – объявлять повышенную готовность на электросетевых участках накануне лета – сезона, когда пожарная опасность особенно высока. И каждый год мы относимся к этому со всей серьезностью", - пояснили в компании. – "Как всегда начальники наших подразделений в районах – электросетевых участков – берут под личный контроль выполнение всех противопожарных мероприятий, проверяют состояние линий электропередачи и трансформаторных подстанций и охранных зон ЛЭП".

В настоящее время энергетики проводят очистку территорий, примыкающих к энергообъектам от легковоспламеняющегося мусора и сухой травы, обеспечивают беспрепятственный подъезд к ним пожарной техники.

В целях оперативной локализации лесных пожаров в компании организована надежная связь с подразделениями МЧС, органами местной и районной власти, определен порядок обмена информацией и совместных действий в случае возникновения нештатных ситуаций в электрических сетях, вызванных огнем.

Напомним, что основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.