Прионежская сетевая компания капитально отремонтировала 6 ЛЭП 

В первом квартале 2020 года энергетики подрядным способом провели ремонт линий электропередачи напряжением 6 и 10 кВ в Сегежском, Кондопожском, Лоухском, Прионежском и Кемском районах Карелии.

Как рассказали в АО "ПСК", на капитально отремонтированных энергообъектах произвели замену опор и смонтировали новый провод общей протяженностью 27 километров.

Капитальный ремонт двух ЛЭП напряжением 6 кВ был произведён в Сегеже, была отремонтирована воздушная линия электропередачи, снабжающая электроэнергией потребителей поселка Шуя Прионежского района.

В Кондопожском районе закончен ремонт ЛЭП "поселок Гирвас – деревня Эльмус", а в Кемском – в поселке Панозеро.

Кроме этого, капитально отремонтирована линия электропередачи напряжением 10 кВ в поселке Сосновый Лоухского района.

В Прионежской сетевой компании отмечают, что на время производства ремонтов приходится на время отключать электроэнергию в населенных пунктах и просят отнестись потребителей с пониманием к временным неудобствам: "Без этих мер мы не можем качественно подготовить наши энергообъекты к предстоящему осенне-зимнему сезону".

Также в первом квартале энергетики провели расчистку трасс на восьми ЛЭП напряжением 0,4 и 10 кВ в Калевальском, Олонецком и Сегежском районах республики. Эти действия значительно повысят надежность энергоснабжения населения.

Сейчас АО "ПСК" проводит ремонтные работы, запланированные на второй квартал в рамках Ремонтной программы.